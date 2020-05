Probabile riapertura anticipata per bar, ristoranti, parrucchieri e estetisti

Possibile apertura al pubblico di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti anticipata al 18 maggio.

"Arriva il sì dal Governo per la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti a partire dal 18 maggio. - Si legge in un post del consigliere Ruggiero Mennea, presidente del comitato regionale Puglia di Protezione Civile. - "Le Regioni che ne hanno fatto richiesta, come la Puglia, possono anticipare l'apertura di queste attività, a condizione che si definisca un manuale di sicurezza a cui il Prof. Lopalco sta lavorando da giorni."



Intanto, si attende la conferma ufficiale che potrebbe arrivare nelle prossime ore dal presidente Conte.