Dal 18 maggio riaprono anche bar e ristoranti

Segnate sul calendario lunedì 18 maggio. Dopo l'ok al mondo del benessere con buona pace di parrucchieri ed estetisti, buone nuove arrivano per bar e ristoranti in Puglia.

Questo è il sunto della videoconferenza Stato - Regioni tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri degli Affari Regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, e i presidenti di Regioni e province autonome.

Accettata, dunque, la richiesta dei governatori regionali che chiedevano, da giorni e a gran voce, aperture proporzionali all'effettivo pericolo epidemiologico.

E torna il sorriso sulle labbra dei titolari di bar e ristoranti, in ginocchio in queste settimane. La chiamano "seconda fase" della Fase 2, ma letteralmente è una boccata di ossigeno per le attività commerciali, in vista di una normalità che, a poco a poco, e con senso civico e senso di responsabilità deve tornare ad essere parte del nostro quotidiano.

Nei giorni scorsi, però, si era discusso circa il 'Manuale della sicurezza' per le riaperture nel settore del turismo e della cultura in Puglia.

Per quanto riguarda la ristorazione, il Manuale indica alcune misure di sicurezza, tra cui una distanza di 1,8 metri tra i tavoli; percorsi pedonali a senso unico; gestione delle code in entrata con apposita segnaletica orizzontale. Allo studio anche misure per incentivare il pagamento mediante carta di credito, l'attivazione di sistemi di prenotazione del tavolo tramite app, l'utilizzo di menu digitali scaricabili sul proprio smartphone, l'installazione di pannelli in plexiglass sui tavoli se i clienti non appartengono allo stesso nucleo familiare, sistemi di sensori per il controllo della temperatura dei clienti e del personale, utilizzo di barriere in plexiglass anche sul bancone.

Invece, negli alberghi, b&b e tutte le strutture ricettive il personale della reception dovrà contingentare gli accessi e sarà incaricato di effettuare uno screening all'ingresso che dovrà prevedere la rilevazione della temperatura corporea e la somministrazione di un questionario.