Fase 2: Saranno concesse visite agli amici?

Gli italiani attendono, con ansia, la data del 18 maggio. Lo attendono le attività commerciali che alzeranno la serranda e lo attendono, appunto, le persone.

La data, infatti, è molto attesa in quanto – oltre che la riapertura di diverse attività (parrucchieri, estetisti ma non da ultimo anche il settore della ristorazione) - potrebbe venire meno il vincolo della visita ai congiunti, oltre che – dopo mesi di autocertificazioni e diversi modelli - alle uscite per necessità, motivi di lavoro e salute.

Una delle ipotesi al vaglio di Conte e della sua squadra di governo, oltre che tecnico-scientifica, è l'apertura al mondo degli amici che consentirebbe a persone che vivono questo tipo di relazioni di poter andare al ristorante o al bar.

Di certo la discussione è aperta. Alcuni sono favorevoli all'abolizione del vincolo familiare, altri sono più cauti. Nei prossimi giorni si sbroglierà la matassa per la "seconda fase" della fase 2.

Ma la situazione, purtroppo, non è tutta “rose e fiori”.

Nelle ultime ore, infatti, non poche polemiche ha destato dapprima la pubblicazione – a cura dell’Inail - del documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia ma anche, e soprattutto, quello relativo al settore della ristorazione (altro settore, come quello del turismo, pesantemente colpito a seguito dell’emergenza epidemiologica).

Nei giorni scorsi, infatti, l'accordo tra Stato e Regioni consentirà – sempre a partire dal 18 maggio - aperture differenziate su base territoriale, considerando le diverse situazioni sanitarie ed epidemiologiche. Nelle prossime ore, tra giovedì e venerdì, si attende – da parte di ogni regione – la pubblicazione delle linee guida per la programmazione della ripartenza.

Le Regioni, infatti, potranno anche applicare ulteriori restrizioni rispetto alle indicazioni del Governo.

Nel frattempo regna l’incertezza e la preoccupazione. Molti operatori economici, infatti, ritengono questi protocolli fortemente limitativi per l’espletamento delle proprie attività e prevedendo forti ricadute in termini di fatturato legato, anche e soprattutto, alle limitazioni per numero di clienti.