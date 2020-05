Meteo, aumento delle temperature nel weekend

Europa totalmente spaccata in due in questi giorni dal punto di vista meteorologico.

Se a nord delle Alpi si stanno registrando temperature nettamente invernali, a sud - proprio in questi giorni – riscontreremo le prime prove d'estate.

Nei prossimi giorni, come afferma lo staff di santeramometeo.com, si verificheranno impennate di ben oltre 10° C sopra la media a partire da oggi e per tutta la fine della settimana.

Caldo ed umidità, infatti, si stanno facendo già sentire da inizio mattinata.

Entro venerdì, 15 maggio, si prevede uno forte sbalzo termico. I termometri, infatti, potrebbero registrare i primi 30° C della stagione.

Secondo quanto riferisce santeramometeo.com, un forte scirocco accompagnerà le nostre giornate fino al prossimo lunedì con la presenza, anche, di un forte vento caldo ed umido accompagnato da nuvolosità diffusa su tutta la Regione.

Da martedì 19 maggio, invece, una rotazione dei venti da nord comporterà un calo delle temperature che ritorneranno verso le medie stagionali (e in alcuni casi andando addirittura al di sotto) con possibilità di piogge e probabili temporali.