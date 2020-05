Psr Puglia, il Tar annulla la graduatoria della Regione

Lo scorso 12 maggio il Tar Puglia – come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno - ha stabilito che le graduatorie della misura 4.1a del Programma di sviluppo rurale della Puglia sono nulle. La sentenza di fatto, annulla anche le altre due misure «strutturali» del Psr, bloccando quasi 500 degli 1,6 miliardi di euro destinati al supporto dell'agricoltura.

Secondo i giudici amministrativi la Regione non ha effettuato correttamente il ricalcolo delle graduatorie della misura 4.1a (che finanzia gli investimenti destinati ad aumentare la redditività delle aziende agricole), disposto dopo l'accoglimento dei ricorsi cautelari: il risultato - secondo la sentenza - di aver escluso ingiustamente dal ricalcolo chi non era stato ammesso in prima battuta.

Il meccanismo censurato dal Tar è identico a quello che riguarda le altre due misure relative ai contributi diretti agli agricoltori, su cui le sentenze sono attese a breve.

«L'Amministrazione regionale - è scritto nella sentenza - avrebbe, quindi, snaturato il senso del dettato cautelare e dato corso ad un'istruttoria soltanto parziale, peraltro in assenza di criteri e parametri oggettivi, ai quali ancorare l'espletamento di tale attività».

Delle 2mila domande iniziali presentate al bando, il numero si è ridotto a 652.

Proprio sulla misura 4.1A lo scorso dicembre, in Consiglio regionale, si era verificato uno scontro tra il governatore Michele Emiliano e il suo ex assessore alle Politiche agricole, Leo Di Gioia, poi dimessosi. Di Gioia, durante la seduta del Consiglio regionale per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, denunciò presunte irregolarità nella compilazione della graduatoria. Accuse pesanti, tanto che il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, decise di trasmettere il verbale della seduta alla Procura di Bari, che ha avviato un’indagine conoscitiva.

Nel frattempo la Regione, in una nota a firma del direttore del dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone e l’Autorità di gestione Rosa Fiore, ricordando come la graduatoria fosse stata «legittimata dal Tar con una sentenza parallela su un'altra misura (la 6.1), precisa che la sentenza «impone alla Regione Puglia la verifica del dato dichiarato dalle imprese relativo all’incremento di reddito (oggetto del ricorso) per tutti i 3.212 progetti presentati, diversamente da quanto indicato dalle citate ordinanze del 2018 che limitavano l’accertamento a soli 764 progetti, con conseguente rideterminazione della graduatoria».

La sentenza - sottolinea l'amministrazione regionale - non dovrebbe creare conseguenze per coloro a cui sono stati già concessi i finanziamenti.

L’Autorità di Gestione del PSR è già al lavoro per una riorganizzazione delle risorse umane disponibili per poter far fronte a questo ulteriore impegno con la massima celerità mentre non è escluso un appello al Consiglio di Stato per ottenere così una pronuncia definitiva.

«Era una ipotesi che poteva verificarsi alla luce di un contenzioso infinito ma che trova oggi la Regione impreparata, sbaragliata ed inerme. Una Regione – afferma l’ex assessore Di Gioia - senza alcun piano alternativo e senza alcuna speranza che ha seguito una interpretazione delle ordinanze del Tar volta ad economizzare il numero di istruttorie da effettuare»



«Una sentenza – continua l’ex assessore regionale - che assorbe anche i vizi che avevo denunciato in Consiglio Regionale - aggiunge Di Gioia - su cui aspetto sempre una parola di chiarezza dagli organi dirigenziali preposti, su modifiche postume al bando chiuso e che porta all'anno zero la intera strategia del Piano di Sviluppo Rurale. Emiliano chieda scusa, anche a me, facendo mea culpa per aver dato copertura politica a decisioni scellerate, in particolare quella di aver annullato un nuovo e funzionante bando per gli investimenti che oggi poteva dare piena operatività agli agricoltori e consentire la piena riallocazione delle risorse liberatesi a seguito della sentenza. Emiliano chieda scusa per avermi costretto alle dimissioni pur di non avallare queste scelte e per aver preferito parlare con alcuni rappresentanti di associazioni che evidentemente tenevano più alle proprie pratiche di studio che alla tenuta del sistema nel suo complesso».

«Ci troviamo quindi, a seguito di decisioni sbagliate, senza un piano B e nella condizione di avere centinaia di aziende che hanno eseguito investimenti milionari che oggi vedono messe nel nulla le concessioni che frettolosamente la Regione aveva tentato di approvare. Concessioni che servivano per scongiurare il definanziamento ma che saranno la base di una azione collettiva per risarcimento danni. Milioni di investimenti che non hanno oggi copertura giuridica e quindi fonte di sicure cause contro la Regione che dovrà spiegare scelte inopinate e discutibili. Il nuovo bando era l’unica soluzione in previsione delle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato, così come l’autotutela per l’annullamento degli atti viziati da palese illegittimità era la via per diminuire il tasso di litigiosità amministrativa» - commenta ancora Di Gioia.

«Bisognava – conclude Di Gioia - dare seguito alla emanazione di provvedimenti nuovi in tema di primo insediamento per evitare quello che a cascata sarà inevitabile. Ha prevalso invece la smania di chi voleva dimostrare di essere il "salvatore della patria" a dispetto di buon senso e buona amministrazione. Un danno irreparabile - conclude il consigliere regionale - che avevo tentato di evitare alla Puglia, anche assumendo posizioni politiche scomode e contro un sistema forte, coeso e motivato di portatori di interesse spesso animati da interessi personali».

«Sul Psr e i tavoli tecnici la Regione sta accumulando ritardi preoccupanti». Lo afferma il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, in una nota diffusa dopo il Consiglio Direttivo regionale dedicato alla gestione dell’emergenza Covid. «L'assenza di risposte da parte della Regione Puglia sul Psr sarebbe grave in tempi normali - sottolinea - oggi in clima di emergenza coronavirus è un ritardo da considerarsi gravissimo».



«A inizio di maggio – continua Lazzàro - abbiamo sollecitato la convocazione del tavolo del partenariato socio economico per discutere sulle attività della Regione e sulle novità che arrivano da Bruxelles», consapevoli che «le lungaggini sarebbero ricadute dolorosamente sugli agricoltori che oggi attendono un aiuto per ripartire».

«Il Tar annulla le graduatorie della Regione Puglia per i fondi all’agricoltura. I disastri della giunta Emiliano – afferma il leader della Lega Matteo Salvini - ricadono su imprese e famiglie già danneggiate dall’emergenza Covid-19: bloccate decine di milioni milioni di euro, mentre tutto tace a proposito dei 300 milioni per i reimpianti degli oliveti colpiti da Xylella. Erano un’eredità del bravo ministro Centinaio, ma ora non si hanno più notizie. La Puglia merita di più e di meglio».