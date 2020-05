I saldi estivi slittano di un mese

Palestre e centri sportivi, il ministro Spadafora: «Voucher e aperture entro il 25 maggio»

"Dobbiamo fare in modo - afferma il ministro dello Sport - che tutte le strutture abbiano la possibilità di riaprire e far sì che il protocollo sia adattabile. Metteremo a disposizione delle risorse per attuare i protocolli"