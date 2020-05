Da oggi ItemHub è anche spazio Coworking riconosciuto dalla Regione Puglia

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 l’Avviso finalizzato all’erogazione di voucher per accedere agli spazi di Coworking e Makerspace/FabLab presenti in Puglia. (disponibile qui).

Grazie a questo strumento la misura riconoscerà, a soggetti che siano titolari di partita IVA (iscritti ad albi di ordini e collegi o alla gestione separata dell'INPS, professionisti, microimprese e start-up innovative), voucher del valore di massimo 3.000 euro per sostenere i costi finalizzati alla fruizione di postazioni e strumentazioni nell’ambito degli spazi di Coworking e Makerspace/FabLab presenti in Puglia e già censiti nell’ambito dell’apposito elenco istituito, nei mesi scorsi, dall’Assessorato al Lavoro della Regione e aggiornato negli ultimi giorni.

Tra questi, figura anche ItemHub con sede presso l’ex stazione ferroviaria di Altamura, in Piazza Stazione. ItemHub è l’unico incubatore per start up accreditato anche come co-working in tutta l’area murgiana.

Vivere in ItemHub permette di disporre anche di un team di ricercatori e progettisti qualificati capaci di coniugare la creatività che occorre per dar vita alle innovazioni con il rigore tecnico-scientifico necessario per l’industrializzazione delle stesse.

Dal 2017, inoltre, Item Oxygen è anche incubatore certificato e partner della rete EBN, offre servizi a team informali e start up innovative per sviluppare idee di business.

ItemHub è sede anche del programma Factory – Estrazione dei Talenti promosso dalla Regione Puglia e l’ARTI avviato nel 2019 e valido per il prossimo triennio. Obiettivo della Factory è proprio quello di fornire servizi specifici di accompagnamento, formazione, orientamento, incubazione e accelerazione ai team informali su specifiche aree di sviluppo. Questo, di fatto, si traduce nella messa a disposizione del territorio di competenze altamente qualificate presenti nella Item Oxygen srl sia come risorse umane sia a livello di partenariato e network.

Grazie a questi voucher, i titolari di Partita Iva e futuri imprenditori, potranno ricevere un sostegno concreto per l’uso degli spazi e potranno anche godere di un ambiente stimolante, frizzante e open frequentato stabilmente da professionisti provenienti da diversi settore.

Il coworking rappresenta una modalità sempre più diffusa di organizzazione del lavoro che, superando la concezione dei tradizionali uffici o studi professionali, punta alla creazione di una comunità di lavoratori autonomi e “interdipendenti”, attraverso la condivisione di spazi fisici e strumenti di lavoro (con conseguente abbattimento dei costi), e allo scambio reciproco di esperienze, conoscenze e competenze differenziate, anche al fine di ottimizzare l’uso di risorse comuni e di creare percorsi professionali paralleli o la realizzazione di progetti imprenditoriali e lavorativi condivisi.

Gli spazi di coworking, inoltre, possono rappresentare anche laboratori di animazione sociale e culturale rivolti alle comunità cittadine e aperti al contributo di tutti gli interessati, in grado di creare, in tal modo, reti e relazioni capaci di generare ricadute sociali ed economiche molto positive sul territorio.

Sul sito www.itemhub.com, nella sezione coworking, ci sono le foto degli spazi, gli orari e le tariffe.

ItemHub, quindi, rappresenta una delle strutture più indicate ad accogliere questi attori economici e, grazie alle proprie competenze, è in grado di offrire anche un ampio ventaglio di servizi aggiuntivi e di know-how per far crescere queste realtà economiche.

Le proposte di candidatura, per usufruire di questi voucher, possono già essere presentate, esclusivamente via pec, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili che, in questa prima fase, anche alla luce della necessità di verificare il grado di risposta all'avviso e di efficacia della misura proposta, ammontano complessivamente a 200.000 euro per gli anni 2020 e 2021.

La Regione Puglia procederà, quindi, all’istruttoria delle domande e alla valutazione delle candidature con la modalità “a sportello”, seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Itemhub offre anche supporto per la gestione della domanda di richiesta del voucher.

Per scoprire quindi come usufruire di questi spazi ma soprattutto come ItemHub può supportare la tua impresa contatta il num 080 3143647 interno 64 oppure clicca qui per richiedere un appuntamento (rispettando sempre le disposizioni anti-contagio) in struttura.