Emergenza alimentare, una affermata realtà di ristorazione altamurana dona pizze alla Caritas

Continua la solidarietà da parte degli altamurani.

Dopo altri esempi di solidarietà concreta a vantaggio dei meno fortunati oggi, a scendere in “campo”, è Tre Archi – affermata realtà di ristorazione altamurana - che ha donato, per due sere, le pizze alla Caritas della parrocchia Cattedrale e San Nicola dei Greci per le famiglie meno abbienti.

Tre Archi nasce nel 1985 in un piccolo locale nel cuore del centro storico di Altamura, fino ad arrivare ad un grande struttura risalente al 500 sapientemente ristrutturata e valorizzata in cui far vivere agli ospiti una gustosa esperienza culinaria. Mina e Giuseppe sono i protagonisti di questa affermata realtà di ristorazione guidati - ancora oggi - da passione, energia e dalla splendida nonna Felicetta “appena” 96enne che tramanda le preziosissime ricette del passato con la maestria che caratterizza le donne di un tempo.

«In decenni di attività – afferma Mina - abbiamo attraversato momenti fiorenti alternati ad altri difficili, ma questo è sicuramente il più duro per tutta la comunità».

«Essendoci stata sempre vicina – continua la titolare - siamo fieri di dare il nostro contributo nella convinzioneche la nostra Leonessa di Puglia tornerà più forte eprosperosa, grazie alla tenacia che tutti gli altamurani hanno sempre dimostrato».