Riapre Boscosauro: ecco le linee guida e gli orari di accesso

Da Sabato 6 giugno, per tutti i week-end di giugno e luglio, il Boscosauro riapre al pubblico, con alcune nuove e semplici regole.

Innanzitutto, sarà obbligatoria la prenotazione per un corretto svolgimento di tutte le attività e per una maggiore organizzazione, le prenotazioni saranno accettate esclusivamente telefonicamente al numero 392 6142901 (attivo dalle ore 9.00 alle 19.00)

Saranno seguiti i seguenti orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Gli orari delle visite guidate sono: mattina: 10.40 - 11.30 - 12.00 e pomeriggio: 15.00 - 16.00 - 17.00.

È consigliato arrivare in anticipo per acquistare i biglietti, la biglietteria online non è attiva. Per riuscire a gestire gli ingressi e il numero massimo di persone sarà necessario essere puntuali. In caso di ritardo sarà possibile accodarsi al gruppo già in visita, aspettare il turno successivo o fare il percorso senza guida.

Per l’utilizzo della zona pic-nic sarà obbligatoria la prenotazione al numero +39 349 4456538.

Per rendere l’esperienza al Boscosauro piacevole e sicura, saranno attuate tutte le misure previste dalle disposizioni governative: sarà rilevata la temperatura corporea, i visitatori dovranno indossare la mascherina, disinfettare le mani all’ingresso e mantenere la distanza di sicurezza.

Ci saranno importanti regole da rispettare anche per quanto riguarda l’area giochi,

sarà consentito l'accesso a ciascuna giostra, volta per volta, ai componenti di uno stesso gruppo familiare. Nell'area saranno messe a disposizione del pubblico le soluzioni disinfettanti per la pulizia delle superfici.

Quest’anno mancherà la visione del video in 3D tra le attività previste nelle scorse stagioni per evitare assembramenti nella sala dedicata, ma sarà possibile svolgere tante attività: gioca al Paleontologo, percorso ciclo-pedonale, fattoria didattica, voliera e museo dell’agricoltura.

Non ci resta che tornare indietro nel tempo facendo attenzione a queste nuove regole oltre che ai dinosauri!