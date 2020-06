Trading online: è boom a causa del Covid-19

Trading online: è boom a causa del CovidIl 2020 sarà sicuramente un anno da ricordare per il trading online. L’elevata volatilità registrata sui mercati nei primi mesi dell’anno – causata dal propagarsi del virus – ha attirato migliaia di nuovi utenti.

Secondo i dati rilasciati da Borsa Italiana, nei primi quattro mesi del 2020 le negoziazioni hanno subito un incremento dell’81% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un importante contributo a tale trend è stato dato dall’affermarsi delle piattaforme di trading online. Il lockdown ha infatti stimolato un forte impulso verso i canali finanziari digitali, complice anche la chiusura temporanea delle tradizionali filiali di banca.

E così molti risparmiatori hanno iniziato ad investire in piena autonomia e in via digitale. Iniziare a fare trading è molto semplice: basta aprire un conto di trading presso uno dei tanti broker autorizzati, effettuare un deposito tramite bonifico o carta di credito ed ecco che si può già effettuare la prima compravendita online. All’interno della piattaforma possiamo investire su un gran numero di prodotti: azioni, ETF, obbligazioni, CFD, futures ecc. L’offerta di prodotti e borse comunque varia da broker a broker. Prima di aprire un conto di trading, dunque, occorre verificare che il broker permetta l’accesso agli strumenti e ai mercati a cui siamo interessati.

Ma attenzione. Il trading online è un’attività seria e alquanto complessa. Chi si avvicina per la prima volta a questo mondo deve essere consapevole dei rischi a cui va incontro. Tali rischi vengono gestiti attraverso lo studio e la formazione personale come trader. Coloro i quali hanno la presunzione di fare trading senza le giuste competenze finiranno col perdere i loro soldi.

All’inizio, dunque, la strada da intraprendere è quella di avviare un percorso di formazione personale. Lo studio dei mercati e degli strumenti finanziari non richiede necessariamente l’acquisto di corsi a pagamento. Sul web, ad esempio, è possibile trovare un gran numero di materiali didattici gratuiti, soprattutto una guida sul trading online, in cui è possibile trovare tutte le informazioni indispensabili per iniziare ad operare in borsa e diventare trader.

Nelle varie guide e tutorial, ogni utente potrà comprendere i meccanismi di funzionamento dei mercati; quali sono gli strumenti finanziari che è possibile negoziare; come scegliere un broker (evitando di incorrere in truffe); come funzionano le piattaforme di trading e come ottenere il massimo delle prestazioni.

Dopo aver compreso i concetti di base poc’anzi esposti, il passaggio successivo consiste nell’iniziare a delineare una strategia d’investimento personale. Per la creazione di una strategia, ogni utente deve definire i propri obiettivi (che rendimenti punto ad ottenere?); la propria avversione al rischio (qual è la perdita massima che sono disposto a sostenere per ogni operazione?); la propria capacità di gestire le emozioni (il trading è un’attività il cui successo dipende al 70% dall’aspetto psicologico e dall’abilità di gestire il lato emotivo).

Una volta che avremo costruito una nostra strategia di investimento, potremo testarla sulla piattaforma di trading. Prima di utilizzare il denaro reale, un’ottima idea è quella di testare la strategia sul conto demo, attraverso l’utilizzo di denaro virtuale. Sul conto demo potremo fare pratica con la piattaforma, verificare l’efficacia della nostra strategia e, se necessario, modificare alcuni parametri. È bene ricordare che sul conto demo non impareremo a gestire il nostro lato emotivo: ciò avviene infatti soltanto tramite l’uso di denaro reale, dove avremo investito il nostro capitale e ci ritroveremo spesso sotto pressione e affronteremo momenti di stress e di euforia.

Per chi inizia a fare trading, gli strumenti finanziari più adatti per iniziare ad operare sono le azioni, gli ETF e le obbligazioni. Gli strumenti derivati come i CFD, i futures e le opzioni sono rivolti ai traders più esperti, in quanto comportano un maggiore livello di rischio per via della leva finanziaria implicita in questi prodotti finanziari.

Fare trading online è un’attività che può portare numerosi benefici. Si può raggiungere la propria indipendenza economica: per fare trading basta infatti una connessione a internet e un conto di trading presso un broker. Fare trading è poi senz’altro economico, specialmente se confrontato ai costi delle banche tradizionali. Oggi infatti si possono eseguire compravendite di titoli pagando commissioni pari al costo di un caffè al bar.

Ma come abbiamo visto, dietro ai benefici si celano diversi rischi. Rischi che se non affrontati nel modo giusto, possono trasformare il trading online in un’attività controproducente per noi stessi.