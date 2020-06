Venti di burrasca e precipitazioni. Allerta meteo di livello arancione su buona parte della Puglia

Come preannunciato, da quest’oggi, il maltempo sta interessando tutta la Regione Puglia.

Nelle ultime ore però si è assistito ad un graduale peggioramento delle condizioni meteo.

A tal proposito, quindi, il Sindaco, sulla scorta del messaggio di allerta emesso dalla Regione Puglia (Sezione di Protezione Civile) riportante un livello di allerta arancione per criticità moderata, per rischio atteso idrogeologico per temporali e vento.

A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi per le successive 22 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; vento forte con raffiche di burrasca meridionali.

Alla luce di queste previsioni meteo la protezione civile comunale invita i cittadini ad attenersi alle seguenti raccomandazioni:

non sostare in locali seminterrati;

prestare attenzione nell’attraversamento di sottovia e sottopassi;

prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, al fine di evitare sbandamenti

evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili (impalcature, segnaletica, ecc.) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri (vasi, tegole, ecc.);

non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami;

prestare attenzione lungo le zone costiere e, in presenza di mareggiate, evitare la sosta su moli e pontili;

in caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone di acqua e non portare con sé oggetti metallici.

La Protezione Civile di Santeramo, inoltre, avverte di prestare molta attenzione per gli automobilisti che da Santeramo sono diretti verso Laterza, nel percorrere i tratti stradali adiacenti e che intersecano il Canale del Vallone della Silica, in quanto in tali tratti sulla carreggiata si creano notevoli accumuli di acqua e fango.

Per informazioni sulla viabilità è possibile contattare la Polizia Locale di Santeramo al numero 0803036014.