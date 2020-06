Puglia, ripartono i mercati ma incassi giù di oltre il 70%

Riprendono i mercati ma l’entusiasmo psicologico della ripartenza non è per nulla compensato da quello economico. I dati registrati in queste settimane dalla ripartenza a macchia di leopardo in Puglia parlano chiaro e sono dati economici pesantissimi.

A fare il punto della situazione l’Osservatorio di CasAmbulanti Puglia che, attraverso il Direttore dell’Ufficio Amministrativo nazionale, Savino Montaruli, dichiara: «Sapevamo che la ripartenza sarebbe stata drammatica. La condizione debitoria pregressa; gli investimenti non ammortizzati a causa della brusca ed inattesa interruzione delle attività mercatali; l’incertezza del futuro ed anche quella relativa all’andamento epidemiologico della situazione sanitaria sono elementi che determinano conseguenze inimmaginabili. In queste settimana di ripartenza dei mercati stiamo registrando cali delle vendite che arrivano persino a sfiorare il 70%.

È un dato drammatico con cui fare i conti. Le scadenze rimandate o prorogate di tasse e tributi locali sono in arrivo mentre moltissimi impegni economici già scaduti non sono stati da molti onorati. Un crescente livello di indebitamento di cui farsi carico ma le Istituzioni spesso sono assenti, deboli, inconsistenti e lontane dai problemi reali delle persone, delle imprese. La politica è tutta impegnata a fare propaganda di se stessa chiudendo gli occhi di fronte ad una realtà che richiederebbe efficienza, immediatezza ed interventi concreti.

Da parte nostra continueremo ad essere sentinelle attente e incorruttibili. Pretenderemo il riconoscimento dello Status di “Categoria Disagiata” da parte della Regione Puglia in modo da poter accedere a forme di intervento mirate e dedicate agli Ambulanti che rappresentano un Valore che non possiamo veder disperso. Intanto si stima che potrebbe superare la soglia del 30% il numero degli Ambulanti pugliesi che da 2021 potrebbe decidere di lasciare questo antico mestiere».