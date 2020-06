Riapertura centro comunale di raccolta rifiuti

Con ordinanza sindacale è stata disposta la riapertura del Centro Comunale di Raccolta, gestito dalla Teknoservice, in via Gravina ang. via Ferri Rocco, nella zona industriale, per il conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Altamura.

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì 9:00 -12:00; 15:00-18:00.

Sabato 7:30-12:30.

Il Comune di Altamura raccomanda di utilizzare mascherina e guanti e di rispettare il distanziamento previsto per legge.