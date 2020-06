Collegamenti tra Potentino, Nord-Italia e Svizzera, partnership tra MarinoBus e Manieri Lines

MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, e Manieri Lines, l’azienda lucana di autolinee, Gran Turismo, TPL, trasporto scolastico e per i disabili, annunciano di aver siglato un accordo di collaborazione commerciale e operativa con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta e di incrementare ulteriormente la soddisfazione dei viaggiatori.

Manieri Lines gestirà per conto di Marino Bus le corse da Potenza e provincia verso l’Italia settentrionale e la Svizzera – e viceversa – utilizzando la propria flotta che sarà, a tal fine, caratterizzata dalla tipica livrea “con il picchio” dell’azienda di Altamura.

“Con i nostri nuovi partner di Manieri Lines condividiamo una comune visione del servizio di trasporto fondato sulla continua ricerca della massima soddisfazione per i passeggeri. Per ottenerla, in un periodo complesso come quello attuale, la loro tutela deve essere il primo obiettivo. Ecco perché siamo orgogliosi delle manifestazioni di fiducia e apprezzamento dei clienti che ci hanno ripetutamente testimoniato il gradimento per le misure adottate oltre che per i rinomati ed elevati standard di qualità e comfort di viaggio. E tutto questo sarà parimenti garantito anche sulle corse curate per nostro conto da Manieri Lines grazie alla professionalità e all’affidabilità di una delle realtà imprenditoriali più apprezzate del territorio” afferma Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus.

“L'emergenza sanitaria ci ha posto di fronte a nuove e complesse sfide, generando emozioni contrastanti che avrebbero potuto scoraggiarci - spiega Marcello Manieri, Rappresentante Legale di Manieri Lines - Come azienda, abbiamo però immediatamente intuito di dover far affidamento sul nostro bagaglio di competenze ed esperienze e sulla nostra capacità di resilienza, in modo da poter compiere le scelte più giuste per riaffrontare il mercato più forti di prima, intercettandone e soddisfacendo i bisogni in cambiamento. E siamo convinti di riuscirci ancora di più operando con il marchio di una realtà di riferimento a livello nazionale qual è MarinoBus”.