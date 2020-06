Università di Bari - Altamura diventa città "fuori sede"

Risultato storico per gli studenti altamurani presso le facoltà universitarie di Bari. Dopo anni di lotte, finalmente anche Altamura rientra nelle città "fuori sede" della Puglia. Ciò significa che adesso gli studenti altamurani potranno usufruire degli stessi diritti di altre migliaia di studenti pugliesi: potranno utilizzare le stanze dei collegi e risparmiare fitti costosi, potranno ricevere borse di studio d'importo superiore e godere di diversi diritti.

Roberto Loporcaro, Rappresentante della componente studentesca dell’Università di Bari ADISU (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario), ci racconta: "Con la nostra proposta di ricalcolo delle distanze, da oggi Altamura non sarà più città di studenti pendolari, una discriminazione causata da soli cinque minuti in meno di durata del viaggio."

"Un risultato - continua - che mi rende fiero del ruolo ricoperto all'Adisu e della fiducia che migliaia di studenti hanno riposto nel lavoro fatto con la coalizione UP- Università Protagoniste l’associazione universitaria Universo Studenti. Lo avevo promesso e siamo riusciti a farlo."