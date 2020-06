Street Art, dalla Regione 4 milioni di euro per la promozione e diffusione dell’arte urbana in Ital

Con una deliberazione approvata ieri, la Giunta regionale ha dato il via libera definitivo all'attuazione della misura finalizzata a promuovere e sostenere gli interventi di Street Art nel territorio pugliese.

A darne notizia, in una nota, è il consigliere regionale Enzo Colonna.

«Si tratta – commenta Colonna - della più imponente operazione di supporto, almeno in Italia, da parte di una pubblica amministrazione, a un articolato programma di interventi finalizzato a valorizzare l’arte urbana come strumento di riqualificazione di aree degradate e periferiche, grazie al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini, con positive ripercussioni anche di carattere sociale».

L’iniziativa fa parte del più ampio programma “STHAR LAB”, approvato dalla Giunta a dicembre 2019 e finalizzato al recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche attraverso laboratori di fruizione articolati in tre ambiti tematici (street art, teatri storici, habitat rupestri) in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva.

L’estate scorsa la Regione invitò, con un’apposita Call, le amministrazioni pubbliche del territorio pugliese a presentare manifestazioni di interesse proponendo spazi nella loro disponibilità dove poter realizzare interventi di street art. Si dava attuazione ad una misura che avevo inserito nella legge collegata al bilancio regionale del 2019 (con uno stanziamento di 450mila euro in tre anni). Alla call regionale risposero 91 pubbliche amministrazioni tra comuni, province, scuole e università.

Tra tutte le domande, furono individuati i primi 11 interventi, quelli “immediatamente cantierabili”, che poi sono stati effettivamente realizzati con le risorse del bilancio autonomo regionale a disposizione (150mila euro).

Ora, dando seguito agli impegni presi nell'autunno scorso, la Regione stanzia le risorse necessarie, pari complessivamente a 3 milioni e 640 mila euro (a valere sul POR Puglia 2014-2020), dando il via libera definitivo ad una procedura negoziale con gli Enti che avevano manifestato interesse.

Tra questi, limitandoci al territorio barese, l’Istituto Comprensivo Statale “Bosco-Fiore” di Altamura e i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Grumo Appula, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle e Toritto.

«Nei prossimi giorni – commenta ancora il consigliere regionale - la Sezione regionale “Valorizzazione Territoriale”, diretta dalla dott.ssa Silvia Pellegrini, chiamerà le suddette amministrazioni a formulare, con una procedura completamente telematica nella cornice della piattaforma www.cartapulia.it (il portale dedicato alla Carta dei beni culturali della Puglia), una proposta progettuale che contempli, in maniera integrata, la realizzazione di un'opera di Street Art e attività di laboratorio/fruizione di un bene o luogo di cultura».

«Sono davvero soddisfatto – commenta Colonna - per il lavoro svolto su questa strategia, che si è andata definendo nell'ultimo anno e mezzo grazie al sostegno e alla determinazione del Presidente Michele Emiliano e dell'Assessore Loredana Capone e grazie al qualificato supporto dello staff della Sezione "Valorizzazione Territoriale" della Regione».

Una strategia che - per impostazione, partecipazione, entità delle risorse - pone la Puglia all'avanguardia nel panorama nazionale sul tema dell’arte e della creatività urbana. Come dimostrano molteplici esempi presenti oggi in molte città d’Italia e d’Europa, infatti, questa particolare forma di creatività contemporanea ha rappresentato e rappresenta l’innesco per attivare energie vitali e positive, soprattutto dei più giovani, con un interesse crescente da parte di un pubblico sempre più vasto, soprattutto se elaborate ed accompagnate da processi di partecipazione e di coinvolgimento dal basso.



«Su questa traccia – si legge ancora nella nota del consigliere regionale - sta operando anche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che di recente ha avviato uno specifico programma in collaborazione con Inward - Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, al fine di effettuare nei prossimi mesi una prima ricognizione, nel territorio nazionale, delle opere di Street Art, Muralismo e Graffiti. La Puglia è dunque pronta e anche sull’Arte Urbana è all'avanguardia».

«Ricordo infine che, proprio dalle riflessioni connesse alle potenzialità di questi processi creativi, è scaturita anche una mia proposta di legge regionale, sottoscritta assieme al collega Sabino Zinni, che si propone di rendere strutturale la strategia e che mi auguro possa essere approvata, dopo il voto unanime in commissione, nella prossima seduta del Consiglio regionale. Sarebbe il primo organico intervento normativo in Italia. Ringrazio – si legge a margine della nota - per il sostegno e il lavoro svolto per l’attuazione di questa misura in cui ho creduto molto, il Presidente Michele Emiliano e gli Assessori Loredana Capone (Gestione e valorizzazione dei beni culturali) e Raffaele Piemontese (Bilancio e Programmazione Unitaria)».