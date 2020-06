Copyright: n.d.

Oltre il danno, la beffa.

Nonostante il periodo difficilissimo per il calcio dilettantistico a causa del Covid-19, la Team Altamura deve combattere un’altra battaglia.

Lo stadio Tonino D’Angelo versa in una condizione di abbandono ormai da tempo e la Società Team Altamura chiede risposte da parte del comune per poter contare su una struttura adeguata e totalmente a disposizione per la prima squadra e il settore giovanile.

I dirigenti della società sportiva sono in attesa da tempo per un appuntamento con l’amministrazione comunale, si chiede di affrontare tutti i quesiti riguardanti lo stato del campo sportivo e avere certezze per l’inizio della nuova stagione calcistica.

Durante la prossima settimana, oltre il quale i dirigenti non intendono andare, dovrebbe avere luogo l’atteso incontro in cui si chiederà quale sia l’orientamento del comune su questo delicatissimo tema e si cercherà di stabilire delle date certe entro il quale lo stadio possa tornare ad essere utilizzato.

La Team Altamura, unica società sportiva a disputare un campionato nazionale della nostra città, ha il timore che le strutture non siano pronte per l’avvio del prossimo campionato e, con esso, la paura di vedersi costretta a cedere il titolo ad un’altra città.