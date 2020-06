Forza Italia Giovani di Altamura presenta il nuovo calendario

La sezione FORZA ITALIA GIOVANI di Altamura presenta alla Città di Altamura il nuovo calendario eventi “ Altamura riparte da nuove IDEE. ”

Una scelta non casuale nel dare questo nome al calendario eventi, visto il periodo che tutta l’Italia e anche la Città di Altamura hanno attraversato nei mesi precedenti.

“ Altamura riparte da nuove IDEE. ” sarà suddivisa in quattro itinerari :

TERRITORIO : Ecologia, ambiente, sostenibilità, mobilità sostenibile e amore per gli animali. Tra uomo e natura.

Ecologia, ambiente, sostenibilità, mobilità sostenibile e amore per gli animali. PARTECIPAZIONE, DIALOGO E ASCOLTO : Esserci, partecipare alla vita sociale e politica, far sentire la propria voce senza subire pregiudizi.

Esserci, partecipare alla vita sociale e politica, far sentire la propria voce senza subire pregiudizi. INCONTRO : Arte, spettacolo, cultura, divertimento, turismo, inclusione e accessibilità.

Arte, spettacolo, cultura, divertimento, turismo, inclusione e accessibilità. PERCORSO : Scuola, lavoro, sicurezza e sanità.

Tra forme e parole.

Tra socialità e libertà.

Tra sapere e fare.

Inclusione, sostenibilità, dialogo, accessibilità e valorizzazione sono le parole chiave delle diverse iniziative “ on the road ” e “ on the web ” che Forza Italia Giovani Altamura organizzerà.

Alcuni degli eventi che saranno organizzati, saranno frutto di una collaborazione con diverse associazioni, organizzazioni, realtà imprenditoriali ed enti del territorio alla presenza di numerosi ospiti nazionali e locali.

Un calendario ricco di iniziative che attraverso i quattro itinerari avrà lo scopo di valorizzare e riscoprire la bellezza di diverse aree della Città di Altamura e di coinvolgere i numerosi giovani che stanno mostrando interesse nella realizzazione degli eventi.

Le attività di “ Altamura riparte da nuove IDEE ” partiranno dalla prossima settimana e vedranno i ragazzi dell’itinerario TERRITORIO, impegnarsi nella raccolta della plastica e dei rifiuti dalle aree adiacenti al Pulo di Altamura nelle giornate di Martedì 23 e Giovedì 25 Giugno 2020.

Un piccolo gesto che vuole mandare, ai tanti giovani che frequentano la zona, un forte messaggio: quello di non sporcare Altamura e di contribuire, oltrepassando ideologie e colori politici, a renderla sempre più bella. Come fare? Basta la collaborazione di ognuno di noi, dai più piccoli ai più grandi.

Il Calendario Eventi, riprenderà il 1 Settembre e si concluderà il 30 Giugno 2021 con l’evento Festa Azzurra. Una delle novità del calendario eventi sarà Forza Italia Giovani on the road che inizierà Domenica 4 Aprile 2021. Un vero e proprio tour per le piazze della Città, dove con giornate tema, i ragazzi coinvolgeranno i cittadini di Altamura.