"Concorsone" OSS, arrivano oltre 2000 operatori negli ospedali pugliesi. Al via le chiamate

Pare sia giunta l'ora delle assunzioni: dopo una pioggia di ricorsi che hanno rallentato le procedure, sarà pubblicato, nella giornata di oggi 19 giugno 2020, l’elenco delle Aziende di destinazione secondo le scelte di preferenza effettuate dagli oltre 2000 Operatori socio sanitari risultati vincitori del "Concorsone" bandito dalla Regione Puglia.



Contestualmente saranno inviati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Pugliesi le generalità e la relativa documentazione dei candidati vincitori immediatamente assumibili, nei confronti dei quali si sono perfezionate le attività di controllo e verifica degli attestati, ai fini della contrattualizzazione.

il numero di assunzioni previsto per l’anno in corso sarà ripartito come segue: OO.RR. n° 158; ASL Foggia: n° 288; ASL BT n° 77; ASL BR n° 235; Policlinico di Bari n° 112; ASL Bari n° 422; ASL Taranto n° 90; ASL Lecce n° 254; De Bellis n° 15; Oncologico “Giovanni Paolo II” n° 20. A questi 1666 posti per i candidati esterni, ne vanno aggiunti 495 riservati agli stabilizzandi, per un totale di 2161 assunzioni a tempo indeterminato.



Nuova linfa nel personale sanitario, finalmente, che potrà fornire un servizio professionale e riconosciuto nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali.