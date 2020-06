Gioco d'azzardo. Oltre 82 milioni di euro giocati ad Altamura nel 2019

Oltre 82 milioni di euro. Sono cifre da capogiro quelle puntate dai cittadini di Altamura nel 2019 per il gioco d'azzardo. I dati - al momento ancora provvisori - arrivano dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l'ente garante della legalità e della sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.



Com'è noto, sale slot, sale giochi e sale scommesse hanno riaperto dal 15 giugno scorso dopo la fase acuta dell'emergenza Covid.



I NUMERI DI ALTAMURA



Secondo i dati relativi al "Giocato fisico" (riferito alle somme materialmente introdotte negli apparecchi), ad Altamura l'anno scorso sono stati "bruciati" per l'esattezza 82 milioni e 083.452,20 euro. È come se ogni persona residente ad Altamura (inclusi i minori che per legge non potrebbero giocare) avesse puntato nel 2019 ben 1.171 euro a testa.

A farla da padrone sono le VLT, ovvero le videolottery (23.038.9247,90 euro).

Seguono poi le giocate alle AWP ovvero le slot machine (18.532.289,32), le giocate al lotto (16.992.427,00 euro), le scommesse sportive a quota fissa (8.037.603,95 euro), le scommesse virtuali (3.178.458,30), le giocate al Superenalotto (1.584.041,50) e via via tutti gli altri giochi (Big, Comma 7, Concorsi pronostici sportivi, Eurojackpot, Ippica Nazionale, Lotterie tradizionali, scommesse ippiche in agenzia, Winforlife).

I numeri si riferiscono alle sole giocate fisiche e non a quelle on line che sono raccolte separatamente e per le quali l'Agenzia non indica la provenienza geografica, ma fornisce solo un dato aggregato.

A fronte di queste puntate, la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala una vincita in città di 62.859.237,64 euro. Per una spesa totale, quindi, che ammonta a poco più di 19 milioni di euro (19.217.373,63).

Un fiume di denaro che troppo spesso sfocia in vere e proprie patologie in grado di mettere in ginocchio intere famiglie.

IL DATO NAZIONALE

Nel 2019 la raccolta, secondo elaborazioni Agimeg su dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata complessivamente pari a 110,5 miliardi, di cui 74,1 miliardi provenienti dal gioco fisico e 36,4 miliardi dall’online. Mentre le vincite si sono attestate a 91 miliardi di euro, di cui 56,5 miliardi dal fisico (il 76,2% di quanto giocato), e 34,5 miliardi dall’online. La spesa effettiva è stata pari a 17,6 miliardi per il fisico e 1,85 miliardi per l’online, per un totale di quasi 19,5 miliardi di euro. L’erario lo scorso anno ha beneficiato dai giochi circa 10,6 miliardi di euro (il 55% di quanto speso), di cui 10,1 miliardi dal fisico e poco meno di mezzo miliardo dal gioco via internet.