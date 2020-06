A breve una rotatoria sulla provinciale Santeramo-Altamura all'altezza di Casal Sabini

Finalmente una buona notizia in merito alla viabilità provinciale.

Dopo molte richieste, infatti, all’altezza di Casal Sabini – sulla provinciale 235 che collega Santeramo ad Altamura – verrà finalmente realizzata una rotatoria nei pressi dell’intersezione tra la stessa provinciale e una serie di strade comunali esterne.

L’intervento sarà realizzato dalla Città Metropolitana di Bari.

Questa rotatoria è stata, da sempre, uno degli interventi più richiesti da realizzare in quel tratto di strada tristemente famoso, negli anni, per via dei tantissimi incidenti stradali occorsi molti dei quali anche mortali causati sia dalle intersezioni stradali ma anche dalla velocità che si raggiunge in quel tratto data la presenza di un lungo rettilineo.

Al progetto, elaborato appunto dalla Città Metropolitana, nei giorni scorsi è stato dato il via dopo una presa d’atto da parte del consiglio comunale di Altamura. Ora si potrà procedere con gli atti successivi ivi compresa la procedura di esproprio.