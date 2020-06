Pensioni, scaglionamento dei pagamenti di luglio per i correntisti della Bcc di Santeramo

La Banca di Credito Cooperativo, comunica che l'erogazione delle pensioni per il mese di giugno 2020 avverrà - come da disposizione INPS - con decorrenza 1 luglio 2020 su tutti i conti della clientela.



La Banca, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e dell’intera collettività, invita la clientela ad utilizzare gli sportelli Bancomat.

Tuttavia, qualora fosse necessario prelevare dallo sportello, il relativo pagamento è rimodulato come segue:



mercoledì 1 luglio 2020: dalla lettera “A” alla lettera “C”;

giovedì 2 luglio 2020: dalla lettera “D” alla lettera “K”;

venerdì 3 luglio 2020: dalla lettera “L” alla lettera “N”;

lunedì 6 luglio 2020: dalla lettera “O” alla lettera “Z”.

Si invita la clientela a presentarsi esclusivamente nei giorni indicati corrispondenti dalle iniziali del proprio cognome, al fine di evitare concentrazione di persone presso gli sportelli della Banca.

Successivamente alla data del 6 luglio 2020 potranno presentarsi tutti i beneficiari che non hanno riscosso la propria pensione nei giorni indicati.