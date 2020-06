Da oggi torna il reddito di dignità per i meno abbienti: in 3 ore 500 domande

«Torna il Red, 500 euro al mese per 12 mesi». L'ha annunciato, ieri, il governatore pugliese, Michele Emiliano, sulla propria pagina facebook ricordando che da oggi è possibile presentare la domanda per accedere al nuovo «Reddito di dignità» pugliese. «Il Reddito di Dignità - ricorda Emiliano - è il principale strumento della Regione Puglia contro la povertà. In 4 anni abbiamo già aiutato oltre 30mila famiglie pugliesi in condizioni di fragilità economica e sociale. Dopo l’emergenza Covid, il Red riparte con procedure più semplici e un maggiore contributo economico, perché nessun pugliese rimanga indietro».



La soglia Isee richiesta quest’anno è pari a 9.360 euro per ciascun nucleo familiare (analoga a quella del reddito di cittadinanza), «in modo da essere complementare e garantendo anche coloro che sono esclusi dalla misura nazionale, come le famiglie più numerose», conclude Emiliano.

IN 3 ORE, 500 DOMANDE - In tre ore, nel pomeriggio di ieri, sono state già presentate oltre 500 domande al portale www.sistemapuglia.it per accedere al nuovo Reddito di Dignità regional. «I numeri delle domande - sottolinea il governatore Michele Emiliano - ci confermano l’importanza di questa misura regionale per tanti cittadini e famiglie pugliesi. Ne siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo deciso di rifinanziare il ReD e di renderlo ancora più forte, allargando la platea e aumentando il beneficio economico a 500 euro per un anno». Per il nuovo Red la soglia Isee richiesta quest’anno è 9.360 euro per ciascun nucleo familiare.

«È uno strumento di politica attiva di inclusione sociale - commenta Titti De Simone, consigliera del presidente per l'attuazione del programma - e prevede l’obbligatorietà di accompagnare il beneficio economico a un percorso di attivazione del beneficiario e del suo nucleo familiare. Una misura regionale determinante nel potenziare la platea dei beneficiari delle politiche di contrasto alla povertà». Finora la piattaforma ha registrato una media di 150 domande ogni ora, con prevalenza per le province di Bari e Foggia, seguono Lecce e Taranto, Bat e infine Brindisi.