Prosegue la rassegna estiva al CineVillage Arena cinema all’aperto tra d'essai e film in sala della stagione appena passata, organizzata dal Multicinema Mangiatordi e Cinema Grande in collaborazione con il comune di Altamura, Proloco, Gal terre di murgia associazione, Formìche Verdi e Obbiettivo successo, presso il Monastero del Soccorso.

Stasera sarà in programmazione il film 8 e 1/2 di Fellini alle ore 21.00.

Recuperare un film perso nei mesi invernali o autunnali, o ancora intercettare una pellicola d’essai di qualità, circondati dalle bellezze artistico-architettoniche della città, del Monastero, è qualcosa di veramente unico

Il cinema estivo già in molte città è diventato una delle colonne portanti della bella stagione, speriamo possa diventarlo anche per Altamura. Ogni proiezione ha la sua storia, tanto bella quanto quella raccontata sullo schermo. Il cinema estivo è un tesoro la cui difesa è nelle mani di ogni singolo spettatore, e la cittadinanza sembra aver colto questo messaggio dimostrando ogni sera affetto e grande partecipazione.