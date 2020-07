Coronavirus: «ragionevole» la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre

Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio». Lo ha anticipato il premier Giuseppe Conte parlando ai giornalisti a margine della cerimonia generale del Mose. «Lo stato di emergenza - ha precisato - serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione».

La proroga dello Stato di emergenza per il Coronavirus arriverà tramite un provvedimento ad hoc. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa sulla nuova data di scadenza ma - secondo quanto riferiscono diverse fonti di governo - è probabile che venga fissata al 31 dicembre.