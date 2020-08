MarinoBus nuova partnership con HiPay per i pagamenti online

HiPay, Gruppo Fintech specializzato in pagamenti omnicanali, e MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, annunciano di aver siglato una partnership che consentirà ai viaggiatori dei bus “con il picchio” di acquistare i biglietti con specifici metodi di pagamento dedicati al mercato europeo, tra cui Visa, Mastercard, MyBank e Sofort, fruibili sia attraverso l’app sia all’interno dello store online.

L’accordo, da un lato, ribadisce l’impegno costante di MarinoBus nel miglioramento del servizio non solo in fase di viaggio ma anche in ogni altro momento della relazione con la clientela; dall’altro, conferma la qualità del know-how internazionale di HiPay e delle sue soluzioni tecnologiche di payment.

MarinoBus è un operatore indipendente con un respiro moderno e internazionale ma con stile e radici fortemente italiane, capace di trasportare – nel 2019 - circa 1,5 milioni di passeggeri in Italia e all’estero, per un fatturato di oltre 45 milioni.

L’azienda è da sempre attenta e determinata a individuare le realtà più innovative e affidabili presenti sul mercato, perché convinta che eventuali accordi e sinergie siano in grado di generare, reciprocamente, una spinta alle rispettive crescite e al raggiungimento di traguardi sempre più ambiziosi. Ed è proprio questo l’approccio che ha ispirato la partnership con un player di riferimento nel settore dei pagamenti digitali quale HiPay.

Come spiega Gerardo Marino, Amministratore Unico di MarinoBus: «Nell’ultimo decennio la nostra strategia ha puntato sull’innovazione tecnologica sia per garantire un’alta qualità di viaggio sia per offrire una customer experience ottimale sin dalla fase d’acquisto in termini di semplicità e sicurezza. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di prenotare e acquistare i biglietti non solo attraverso il sito Marinobus.it ma anche tramite la nostra app, con differenti soluzioni di pagamento che vanno incontro alle molteplici esigenze dei clienti. È un’offerta ampia e articolata che oggi assume ancora più valore grazie alle soluzioni di un esperto internazionale come HiPay. Tanto che ne abbiamo esteso l’integrazione anche al gestionale Albatross, realizzato da SI.TRA.P spin off dell’area IT della MarinoBus, che viene utilizzato dai principali player del settore delle linee a lunga percorrenza».

«Siamo lieti di poter accompagnare un gruppo italiano come MarinoBus in questo percorso verso la digitalizzazione – commenta Paola Trecarichi, Senior Head di HiPay Italia - Affiancare un marchio italiano che supporta lo sviluppo del proprio territorio, ponendo al centro la piena soddisfazione del cliente con alti standard di efficienza e affidabilità, è un orgoglio per noi. In questo contesto l’utilizzo della tecnologia rappresenta un aspetto fondamentale per la crescita del nostro Paese e di tutto il comparto Travel. Grazie all’integrazione con la nostra piattaforma di pagamenti digitali, MarinoBus offrirà ai propri viaggiatori non solo la sicurezza nelle transazioni, ma anche una customer journey in fase d’acquisto intuitiva e rapida, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’acquisto del biglietto».