Meteo, miglioramenti nel weekend

In collaborazione con Item Oxygen Item Sanity System Retail, da Item Oxygen diverse proposte per sanitizzare gli ambienti commerciali Le foto

La diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus denominato COVID-19 –riconosciuta come pandemica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – pone il focus sulla tutela della salute non più solo come un bene primario ma come un diritto imprescindibile. Il rischio di contagio da Coronavirus