Forum Turismo Altamura

Lunedì 10 agosto alle ore 11.00 presso l’atrio del Museo Archeologico Nazionale di Altamura, in via Santeramo, è stato programmato un incontro pubblico con gli operatori del settore turistico e dell’accoglienza, con le guide turistiche e gli animatori territoriali per condividere le iniziative e gli indirizzi che l'Amministrazione comunale intende adottare per favorire lo sviluppo di questo settore ad Altamura.



Il confronto servirà anche a recepire e condividere suggerimenti, proposte e criticità da parte di operatori turistici, guide turistiche, animatori territoriali, associazioni di settore, associazioni culturali e del terzo settore, cittadine e cittadini.

L'incontro avverrà nel rispetto delle misure di contenimento COVID-19.