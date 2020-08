Fondi piccole e medie imprese, Confindustria Puglia: «Regione rifinanzi con altri 500 milioni»

Esauriti i fondi regionali del «Titolo II-Covid19» per contributi a fondo perduto destinati alle piccole e medie imprese e ai professionisti.

In ragione di ciò – come si legge in un articolo odierno apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno - il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, ha richiesto alla Regione di «rifinanziare nuovamente con ulteriori 500 milioni questa misura di sostegno, che ha consentito fino ad oggi a circa 1900 imprese di continuare a lavorare e a produrre, superando la grave mancanza di liquidità causata dall’ emergenza sanitaria».

«Questa misura - spiega Fontana - rappresenta una delle migliori messe in campo nel nostro Paese e si è rivelata molto efficace. Essa ha offerto alle Pmi un sostegno immediato per far fronte alla mancanza di liquidità causata dal lockdown. Ha consentito a poco meno di duemila imprese pugliesi di ottenere prestiti bancari per quasi un miliardo di euro. Ha così dato a queste aziende la possibilità di riprendere a produrre e a dare lavoro. Ha quindi finanziato un’economia sana, sostenendo quella parte del sistema economico che non vive di assistenzialismo, ma crea ricchezza e benessere duraturi per il territorio e per il Paese».

«Per queste ragioni - conclude il presidente di Confindustria Puglia - chiediamo alla Regione Puglia di rifinanziare al più presto questa misura, per dare, così, una risposta alle numerosissime altre imprese che ne hanno fatto domanda e chiediamo all’assessore Borraccino, al presidente Emiliano, alla maggioranza, all’opposizione, un rifinanziamento di 500 milioni di euro».