Esami specialistici e visite mediche, al Policlinico la prenotazione si fa via chat e via mail

Prenotare un esame o una visita specialistica diventa più facile: per richiedere un appuntamento medico basta inviare un messaggio attraverso la chat di whatsapp o mandare una mail. Il nuovo servizio di prenotazione smart delle prestazioni sanitarie del Policlinico di Bari è attivo a partire da oggi mercoledì 26 agosto. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 gli operatori della control room prenderanno in carico le richieste dei pazienti che arriveranno via whatsapp al numero 080.5595959 o via mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@policlinico.ba.it.

Come funziona il servizio

Per prenotare una prestazione sanitaria sarà sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 080.5595959 con la foto dell'impegnativa medica per ricevere direttamente sul proprio cellulare l'indicazione della prima data utile per la visita medica. Attivo anche il sistema di prenotazione via email: inviando i propri dati e copia della ricetta all'indirizzo prenotazioni@policlinico.ba.it, l'appuntamento sarà comunicato via posta elettronica con il modulo di prenotazione e il coupon per il pagamento del ticket.

In caso di impossibilità nella data assegnata occorrerà disdire l’appuntamento e ricontattare il servizio per chiedere una nuova disponibilità degli ambulatori.

Le due nuove modalità “smart” attivate per semplificare ai cittadini l'accesso alle prestazioni ambulatoriali, visite o analisi presso il Policlinico di Bari, integrano il servizio di prenotazione tradizionale attraverso il centralino telefonico del Cup.

Sos Policlinico: in media 30 richieste al giorno



Lo sportello virtuale di assistenza sanitaria via whatsapp, attivato già a giugno in via sperimentale per fornire ai pazienti, nella fase di riattivazione delle attività ordinarie dopo il blocco causato dall'emergenza Covid, informazioni sulle prestazioni ambulatoriali e sui ricoveri, viene implementato con il servizio di prenotazione via chat.

Attraverso l'app di messaggistica più diffusa nel nostro Paese il Policlinico di Bari ha aperto un canale di comunicazione diretto e completo con gli utenti. In due mesi sono stati in media 30 al giorno i messaggi ricevuti. E da oggi gli operatori della control room non solo forniranno informazioni sulla conferma delle visite, sulla riprogrammazione di interventi chirurgici, sulle modalità con cui le unità operative organizzano i day service, le visite di controllo, le attività di ricovero, ma effettueranno anche le prenotazioni.



“Abbiamo voluto arricchire il sistema di live chat con la possibilità di prenotare esami e visite specialistiche seguendo i suggerimenti dei cittadini che in questi due mesi ci hanno scritto via whatsapp – commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore – Sfruttiamo un canale di comunicazione che è entrato ormai nelle abitudini quotidiane di tutti per semplificare e velocizzare i percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie: in questa maniera i pazienti non dovranno più attendere in linea la risposta dell’operatore del Cup ma potranno, con una semplice fotografia e un messaggio, inviare la richiesta e ricevere la risposta direttamente sul proprio telefonino. Attraverso lo smartphone ormai si fa tutto: si saldano le bollette, si paga il parcheggio, si prenotano le vacanze, si accede al conto in banca e, adesso, si prenota anche la visita medica”.