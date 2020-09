Riparte la caccia in Puglia: autorizzata dalla giunta regionale la pre-apertura

Riparte la caccia in Puglia.

I cacciatori pugliesi a partire da domani potranno tornare ad imbracciare il fucile.

La giunta regionale, infatti, ha autorizzato la pre-apertura dell’esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall’approvando calendario venatorio regionale 2020/2021.

Nei giorni 2, 6 e 13 settembre sarà possibile il prelievo, unicamente da appostamento temporaneo, della tortora (Streptopelia turtur), della cornacchia grigia (Corvus corone cornix), della gazza (Pica pica) e della ghiandaia ( Garrulus glandarius).

Il carniere giornaliero per la tortora potrà essere di cinque capi giornalieri per cacciatore, che andranno a sommarsi a quello totale annuale previsto dal calendario venatorio regionale, mentre il carniere giornaliero per le specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia potrà essere di 10 capi totali per giornata per cacciatore.

Negli stessi giorni di pre-apertura potrà essere consentito l’uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.