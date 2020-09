Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2020-2021, avviso straordinario

Con Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.83 del 7 settembre 2020 della Regione Puglia è stato adottato l’Avviso straordinario per l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso.



La presentazione delle istanze on line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it è possibile a partire dalle ore 10:00 del 10 settembre fino alle ore 14:00 del 30 settembre 2020.