ORME Bike - Pedalando insieme verso una nuova "cultura della mobilità" nelle città.

Impari come andarci da piccolo e non te ne dimentichi più.

Vi aspettiamo oggi, 18 Settembre, alle ore 18:00 presso la Villa comunale per un imperdibile quinto appuntamento dell'iniziativa "BICI IN CITTÀ"; uno dei progetti inseriti nel programma PUMS-IperUrbano2020 del Comune di Altamura sostenuto da Orme per rinforzare l’immagine del trasporto eco friendly e sensibilizzare ad unapratica dei trasporti sostenibile, pulita ed efficiente in termini energetici.

I destinatari emotivi di questo evento sono i bambini ed i ragazzi della nostra comunità, coinvolti e motivati dall'assegnazione di premi messi in palio dagli organizzatori del progetto.

L'associazione è riuscita a fare di una semplice passeggiata in bici, lo strumento comunicativo prediletto per indirizzare il comportamento delle giovani generazioni verso modalità sostenibili prima che adottino uno stile di vita improntato all’uso dell’automobile. Inoltre si suppone che i giovani siano in grado di influenzare l’atteggiamento dei propri genitori e insegnanti informandoli sulle possibilità di utilizzare modalità di trasporto sostenibile.

Ed è proprio adesso, in concomitanza con l'inizio delle scuole, che è bene porre l'accento sui vantaggi delle "due ruote". È adesso che bisogna spingere verso l'adozione consapevole di abitudini sempre positive, ma che in questa ripartenza con tante incognite possono dare anche una mano concreta nel mantenere i distanziamenti necessari, ad esempio sui mezzi pubblici.

Tira fuori la bici dallo scantinato e sali in sella!