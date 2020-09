Allerta Meteo ad Altamura nella giornata di Venerdì 25 Settembre

La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo (ALLERTA GIALLA), a partire dalle 8:00 di domani, venerdì 25 settembre (per le successive 12 ore) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Sono previste precipitazioni da isolate sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi deboli fino a puntualmente moderati.

ALLERTA ARANCIONE dalle 14:00 di domani venerdì 25 settembre (per le successive 24-36 ore) per venti burrasca con raffiche di burrasca forte.

Si raccomanda prudenza ed il rispetto delle norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.