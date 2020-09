Mandorlike: una coltura tradizionale dalla prospettiva moderna.

Lui, Mimmo Ragone, all'anagrafe Domenico, classe 1984, nato ad Altamura e lei, sua moglie Sabrina Baldoin, padovana d'origine ed al suo fianco da ben 15 anni.

Mimmo ha sempre saputo cosa fare da grande, quando da giovanissimo ha lasciato la scuola di calcio per iniziare come garzone di bottega nella pasticceria Florio di Altamura e poi, una volta terminati gli studi, dopo aver trascorso un anno nella cucina dell’agriturismo Masseria del Parco della famiglia Dipalma, ha deciso di fare le valigie per seguire la propria passione. Una strada che gli ha permesso di lavorare fianco a fianco dei più grandi chef internazionali portandolo prima al Duke's di Roma Parioli, poi al fianco della giovane eccellenza della cucina Massimiliano Alajmo lavorando presso i ristoranti stellati della famiglia ed infine al ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio a Bergamo dove ha preso parte ad eventi culinari organizzati nelle mete più ambite al mondo, tra cui ad Hong Kong, Milano, Istanbul, Tel-Aviv e Maldive.

Un curriculum straordinario quello di Mimmo, che oggi è tornato nella sua terra per coltivare e far crescere la sua passione, quella che è oggi il suo lavoro ed un importante progetto. Conosciamolo meglio.

Come nasce il progetto Mandorlike?

Da un'intuizione. Lavoravo in Masseria e proponevo come aperitivo agli ospiti della struttura le mandorle in una versione speziata, orientale: gusto Spice. Più volte mi veniva chiesto di poter avere delle mandorle in più da portare via a fine serata, finché ho iniziato a farci caso ed ho capito quanto fosse apprezzata la mia proposta. Cosìmi son fatto assistere nel progetto di commercializzazione del prodotto proponendo inizialmente gusti dolci e poi affiancandovi una linea salata ed una wedding. Devo ammettere che l'idea di mia moglie di sostituire i classici confetti con le nostre mandorle, è stata una brillante trovata.

Quali sono i prodotti Mandorlike? Quali quelli a cui siete più affezionati?

I prodotti Mandorlike, sono svariati e pensati in modo da conquistare anche i palati più esigenti e da poter essere sgranocchiati in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione

all’aperitivo, passando dalla merenda fino a diventare un dessert da assaporare a fine pasto.

La linea dolce, con i gusti "spice", "basic" e "zenzero e cannella"; quella salata gusto "aglio, olioe peperoncino", "Murgia", "tostate salate" e "gustose affumicate".

Il gusto a cui siamo più affezionati della linea dolce è il primo nato ed anche il preferito di nostra figlia, lo "spice"; mentre di quella salata, il gusto "Murgia".

Il mandorlo è una coltura tradizionale che offre una visione moderna. Cosa vi ha fatto intuire che fosse questa la strada giusta da intraprendere?

Il riscoperto interesse dei consumatori per questo frutto prezioso, ci ha fatto capire che avremmo dovuto offrire un valore aggiunto in più per poterci distinguere da chi già lo proponeva al naturale o sotto forma di bevanda. È l'aggiunta di brio il punto di forza di Mandorlike.

Ogni vostro prodotto offre all’assaggio un gusto ricercato. Svelateci il vostro segreto.

Il nostro segreto è l'esperienza. Quella mia, di chef,che ben conosco le tecniche di preparazione e sono in grado di distinguere le sfumature del sapore, identificare i singoli ingredienti, sapere cosa manca e come replicare un certo profilo aromatico.

Cosa significa per voi lavorare con i prodotti del proprio territorio?

Lavorare con mandorle pugliesi per noi è motivo d'orgoglio. La provenienza locale della materia prima e l'artigianalità della lavorazione sono il nostro contributo alla notorietà del Made in Puglia e del Made in Italy sul territorio nazionale e all'estero.

Qual è il vostro canale distributivo? Fin dove arrivano le vostre mandorle?

Mandorlike è una realtà giovane e dinamica che è ben riuscita ad affermarsi a livello regionale e siamo fiduciosi di riuscire a portare nel brevissimo termine le nostremandorle anche in Nord Italia, dove il Made in Puglia è sinonimo di eccellenza.

Quali progetti bollono in pentola?

Da perfetti scaramantici, ci viene difficile anticiparvi quali saranno le novità che vi attendono. Siamo grandi artigiani, imprenditori e sognatori e abbiamo voglia di far conoscere i nostriprodotti in ogni angolo del pianeta. Far conoscere i nostri prodotti, che sono i prodotti delle nostre mani. I prodotti della nostra terra.