È stato sottoscritto il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo polo scolastico nel quartiere Trentacapilli, un istituto comprensivo (scuola primaria e secondaria di primo grado) in un’area di proprietà comunale con un finanziamento della Regione Puglia ed un cofinanziamento del Comune di Altamura.

Nello stesso quartiere sarà realizzato inoltre, il Polo Innovativo per l’Infanzia (nido, micronido, sezioni primavera e scuola dell'infanzia da 0 a 6 anni) per offrire servizi al quartiere e alla città oltre l'orario scolastico.