Epicentro - Edoardo Lombardi Vallauri ospite dell'ultimo appuntamento della rassegna

Il prossimo 9 ottobre, alle ore 19 presso l’Agorateca di Altamura, in via Stefano Lorusso 1, si conclude, con il linguista Edoardo Lombardi Vallauri, la seconda edizione della rassegna Epicentro, organizzata e promossa dal Movimento Culturale Spiragli.

Vallauri presenterà, dialogando con Giovanni Amoruso, il saggio dal titolo “La lingua disonesta” (Il Mulino edizioni): un’esplorazione dei meccanismi della cosiddetta persuasione occulta, dei sottintesi e degli inganni della comunicazione, finalizzata a cogliere il senso dell’agire –comunicando-, che non significa soltanto trasmettere dei significati ma anche e soprattutto entrare in relazione con chi ci ascolta. Lo sanno bene i pubblicitari, maestri nell'arte di veicolare messaggi impliciti allo scopo di condizionare il consumatore. E da qualche tempo lo sanno bene i leader politici, che hanno trasformato i programmi di partito in slogan capaci di parlare alle emozioni del cittadino ancora prima che alla sua ragione.

Edoardo Lombardi Vallauri, professore ordinario di Linguistica generale all’Università Roma Tre. Fra i suoi interessi scientifici, la struttura informativa dell’enunciato, la linguistica italiana e quella giapponese, la linguistica della persuasione, il rapporto fra linguaggio e cervello. Ha trascorso diversi periodi di studio all’estero in Austria (Vienna), California (S. Barbara) e Giappone (Tokyo e Keio), ed è intervenuto in numerosi congressi nazionali ed internazionali. Ha tradotto volumi scientifici dal francese, dall’inglese e dal tedesco ed ha partecipato alla redazione del dizionario Il Conciso Treccani e al progetto finalizzato Robotica del CNR.

È curatore, in collaborazione con i suoi studenti, dell’OPPP - Osservatorio Permanente sulla Pubblicità e sulla Propaganda, sito che analizza il "tasso di tendenziosità" del discorso politico in Italia (http://oppp.it/#cosa).

Ha pubblicato a più riprese su questioni di politica universitaria. Ha al suo attivo rilevanti collaborazioni con Rai Radio Tre (Castelli in Aria). Fra le sue pubblicazioni: “La linguistica in pratica” (Il Mulino), “La struttura dell’informazione” (Carocci), “Parlare l’italiano” (Il Mulino), “Semplificare. Micro-filosofie del quotidiano” (Rai-ERI), “Onomatopea e Fonosimbolismo” (con Luca Nobile, Carocci), “Parole di giornata” (con Giorgio Moretti, Il Mulino), “Capire la mente cattolica” (Le Lettere). Di recente ha pubblicato il volume “Ancora bigotti. Gli italiani e la morale sessuale”, edito Einaudi.