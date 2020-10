Convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria, 7 e 8 Ottobre

Convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria, in più adunanze, per i giorni 7 e 8 Ottobre 2020 alle 17:00.

"I consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio dovranno indossare la mascherina e assicurare il distanziamento previsto per legge." Comunica il Comune attraverso i canali social ufficiali.



Il pubblico non avrà accesso alla sala consiliare per evitare assembramenti:

L'Ordine del Giorno è consultabile al seguente link: http://www.comune.altamura.ba.it