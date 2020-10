Ciccio Caputo - Gol all'esordio in Nazionale. Mancini: "Può ribaltare le gerarchie"

Lo aveva aspettato tutta la cittadinanza, a 33 anni, 2 mesi e 1 giorno è arrivato l'esordio in Nazionale per l'altamurano Ciccio Caputo.

Già un mese fa era arrivata la convocazione in vista delle partite con Bosnia Erzegovina e Olanda, mancando però l'esordio in azzurro.



Il Bomber altamurano ha aspettato con pazienza e ha ripreso a segnare reti in campionato, già 3 gol in 3 partire in questa stagione appena cominciata.



La sua voglia ha convinto Mancini che oggi ha deciso di mandarlo in campo dal primo minuto contro la Moldavia. Ciccio non ha deluso le aspettative segnando il gol del 2-0: su passaggio di Biraghi, elude la trappola del fuorigioco, controlla e di destro supera il portiere avversario.



A fine partita, Mancini ha risposto alle domande su Caputo: "Potrebbe ribaltare le gerarchie? Dipende solo da lui, stasera si è mosso bene, i gol li fa, se continuerà così potrà giocarsi la maglia con gli altri attaccanti."



Intervistato anche Ciccio a fine partita ha dichiarato: "Oggi il sogno diventa realtà, esordire con gol è il massimo! Io devo cercare di fare bene in campionato per mettere in difficoltà il CT Mancini fino all'Europeo. Ci Proverò fino alla fine, mai dire mai"

Non è mancato l'apprezzamento anche di Claudio Marchisio che ha dato un 7 alla prestazione di Caputo nella partita di stasera.

Le premesse per vedere Caputo ancora in Nazionale ci sono tutte, adesso "Dipende da lui".