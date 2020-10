Consiglio Comunale - Approvato il Piano di mobilità ciclistica e ciclopedonale

Comunicato del Sindaco Rosa Melodia



"Nel Consiglio Comunale di ieri è stato approvato il Piano di mobilità ciclistica e ciclopedonale. Approvazione necessaria visto che il comune non è mai stato dotato di un piano di mobilità. Neppure del Piano Urbano del Traffico.

A dicembre approveremo il PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità delle cittadine e dei cittadini, per migliorare la qualità della vita in città, per abbattere le barriere architettoniche.

Stiamo programmando una città più vivibile, più accessibile, a misura di tutte e di tutti."