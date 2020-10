Reddito di Cittadinanza e RED - Convenzione per tirocini rivolta a realtà pubbliche e private

È stata indetta una procedura pubblica di manifestazione di interesse rivolta a realtà pubbliche e private disponibili ad accogliere tirocini di inclusione sociale e tirocini di sussidiarietà e prossimità nelle comunità locali a favore dei soggetti beneficiari della misura nazionale e della misura regionale di contrasto alla povertà (Reddito di Cittadinanza e Reddito di Dignità): aziende di servizi alla persona (ASP), istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, organizzazioni del terzo settore ai sensi della normativa vigente, società cooperative e loro consorzi, fondazioni di diritto privato, enti religiosi, ditte individuali e società di persone e di capitali, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale, parrocchie, altri enti caritatevoli.

L’Ambito territoriale di Altamura che comprende i comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in colle e Poggiorsini è il soggetto promotore dell’iniziativa ed esercita l’attività di controllo, monitoraggio e valutazione del tirocinio attivando ogni azione utile alla buona riuscita del percorso di inclusione. A seguito della presa in carico, provvederà a: sottoscrivere apposita convenzione con il soggetto ospitante nella quale saranno dettagliati gli obblighi delle parti per la gestione dei tirocini; predisporre, attraverso il personale di servizio sociale professionale, lo schema di “Progetto personalizzato” da far sottoscrivere al tirocinante e al soggetto ospitante.

L’Ambito territoriale, in qualità di soggetto promotore, inoltre, verifica la qualità e la regolarità del tirocinio di inclusione, accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto

ospitante.

Il bando è stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Altamura. I progetti potranno essere consegnati all’Ufficio di Protocollo o tramite mail all’indirizzo:protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it.