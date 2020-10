Mercato Settimanale - Turnazione quindicinale delle bancarelle

ORDINANZA SU MERCATO SETTIMANALE DI VIA MANZONI

Con ordinanza sindacale n.70 del 27 ottobre 2020, da sabato 31 ottobre e sino a nuove disposizioni, presso il mercato settimanale di via Manzoni e strade limitrofe, è stata predisposta la turnazione quindicinale delle bancarelle.

La Sindaca Rosa Melodia ha ritenuto opportuno questo provvedimento visto l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 sul territorio, dopo un confronto con le associazioni di categoria ed a seguito di quanto rilevato nell’ultima riunione del COC (Centro Operativo Comunale). L'elevato numero delle bancarelle di cui si compone il mercato, pari a 282, attira numerosi clienti e, nonostante l’applicazione dei protocolli, sono inevitabili gli assembramenti.

Le bancarelle conservano le loro allocazioni originarie, fatta eccezione per quelle insistenti nell'area interessata dalla concomitante attività della tensostruttura ASL che saranno dislocate nelle strade limitrofe come previsto dalla planimetria allegata all’ordinanza. Questo per consentire l'apertura della tensostruttura anche il sabato mattina con l'ingresso delle auto in via Treviso e l'uscita in via Manzoni.

Si ricorda che gli utenti e i commercianti sono obbligati a indossare dispositivi di protezione personale (mascherina e guanti), a rispettare le distanze sociali e ad evitare assembramenti.

Gli operatori hanno l’obbligo di attrezzare ciascun posteggio di dispenser con igienizzanti a disposizione dei clienti.

L'ordinanza è consultabile al seguente link: http://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novi...