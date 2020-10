All'ospedale Miulli, tamponi per diagnosi da SARS-COV-2

Dal 2 novembre, presso l’Ospedale Miulli sarà possibile effettuare il tampone molecolare per diagnosi di infezione da SARS-COV-2.

Per accedere al servizio, il paziente potrà:

• effettuare la prenotazione a questo link tramite la piattaforma web dell’Ente oppure al numero dedicato 080.3055555.

• presentarsi il giorno della prenotazione restando nella sua automobile presso la rampa parcheggi (zona segnalata con apposita cartellonistica).

• effettuare l’accettazione amministrativa presso la cassa collocata all’interno del gazebo.

• effettuare il tampone in modalità drive in.

Al servizio si potrà accedere esclusivamente con prenotazione dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dal lunedì al sabato.

Il costo del tampone è di € 77 e l’esito dell’analisi sarà disponibile on line entro 24 ore dall’accettazione.