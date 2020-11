Sospensione del Mercato Settimanale e i mercati giornalieri del settore non alimentare

Ordinanza sindacale n.75 del 6 novembre 2020:

Chiusura DOMENICALE di tutte le ATTIVITA' COMMERCIALI presenti sul territorio comunale svolte in qualsiasi modalità in sede fissa, su area pubblica in forma itinerante, con apparecchi automatici self service h24.

CONSENTITA la CONSEGNA A DOMICILIO, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

RESTANO APERTE: Edicole, farmacie e parafarmacie

È stata disposta la SOSPENSIONE del mercato settimanale del sabato di via Manzoni e strade limitrofe, i mercati rionali giornalieri con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.