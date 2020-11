Ordinanza sindacale - La lista delle vie e Piazze chiuse dalle 16:00 alle 22:00

ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI AREE, VIE E PIAZZE

Con ordinanza sindacale n.78 del 10/11/2020 fino al 3/12/2020 è stata disposta, dalle 16.00 alle 22.00, la CHIUSURA AL PUBBLICO di aree, vie e piazze nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti:



Centro Storico

Villa Comunale

Piazza Zanardelli

Piazza Aldo Moro ed annesse zone verdi

Piazza Stazione

Piazza Laudati

Area verde via Vecchia Buoncammino - via Bari

Piazza Mercadante

Piazza don Tonino Bello

Piazza via Mosca- via Londra

Area verde via Mura Megalitiche, tra viale R. Margherita e via Bari

Piazza De Napoli

Area esterna Infopoint

Piazzetta Grotte di San Michele

Piazzetta degli Atleti

Parco del Boschetto - via Manzoni - via Treviso

Parco Giochi Davide Storsillo via O. Persio

Parco Giochi Baby Park via Matera

Parco Giochi La Fornace via Minniti - via Corato

E' CONSENTITA la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono in vigore le prescrizioni del DPCM del 3 novembre: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.