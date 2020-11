Medici di famiglia: «Non abbiamo più vaccini. Intervenga Emiliano per dare risposte ai cittadini»

«I medici di famiglia non hanno più vaccini antinfluenzali. La campagna vaccinale è sostanzialmente sospesa da giorni - lancia di nuovo l’allarme Nicola Calabrese, Segretario Fimmg Bari - Ma la cosa ancora meno comprensibile è l’assenza totale di risposte da parte della Regione. A oggi non sappiamo se e quando verranno consegnate nuove dosi ai medici di medicina generale».

«Chiediamo al governatore Emiliano di intervenire subito per porre fine ai rinvii sine die e per fornire in modo chiaro e trasparente risposte ai cittadini rispetto alla campagna vaccinale - aggiunge Calabrese - Chiediamo scusa ai nostri pazienti, che abbiamo sensibilizzato all’importanza della vaccinazione, per aver avviato una campagna con un calendario di appuntamenti che non siamo stati in grado di rispettare, non per nostra colpa. Credo però che a scusarsi con i cittadini debbano essere in primo luogo i dirigenti regionali che avevano la responsabilità di garantire la distribuzione dei vaccini”.