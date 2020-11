L'iniziativa, sotto forma di manifestazione silenziosa, da parte dei commercianti altamurani che hanno voluto mandare un messaggio alla città:



"Forse abbiamo sempre pensato fosse superfluo dirlo, ma in un momento buio come questo, vogliamo farvi notare che le luci più belle della vostra città provengono dalle vetrine.

Cerchiamo tutti insieme di fare il possibile per non farle spegnere.

Regalatevi una maglia, una borsa, una scarpa, comprate qualcosa ai vostri figli.

Scegliete VOI il negozio giusto, ma fatelo guardando intorno a VOI…

Ciò che cerchi è nella tua città!"



#Noicisiamo #spendiincittà #ModaPerVoi #noShopOnLine #sosteniamoci #affidatevianoi #compracosciente #illuminiamolacittà #ciòchecerchiènellatuacittà #Altamura questi gli hashtag stampati e attaccati sulle buste commerciali per sensibilizzare il cittadino altamurano all'acquisto di merce all'interno della nostra città.

Nasce dal confronto tra i commercianti e titolari dei negozi di abbigliamento, calzature e accessori di moda. Si invita la comunità a rivolgersi presso le attività di Altamura piuttosto che acquistare online. Un rappresentante della categoria afferma: "Noi siamo tanti e tutto quello di cui si può avere bisogno è all'interno dei nostri negozi, non c'è bisogno di cercarlo altrove. - continua - La nostra è una manifestazione silenziosa perché il silenzio è quello che sentiamo nelle nostre attività quando non ci sono clienti."

Un gruppo nato in questa situazione difficile che però, ha già in mente di restare unito per futuri progetti che possano aiutare la categoria.

La lista delle attività partecipanti: