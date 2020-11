Nasce MyOrdini, siti web e menu digitale con gli ordini di asporto e delivery senza commissioni

Dal cuore grande della web agency e software house pugliese Labonext , nasce MyOrdini www.myordini.it ,un servizio per supportare e digitalizzare le piccole attività commerciali italiane in questo periodo delicato.

L’idea è partita quando qualche settimana fa abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook un post “motivatore”, in cui cercavamo di dare idee alle attività legate al food. Questo post ha generato interesse e in tanti ci hanno contattato perché non sapevano da dove cominciare. La difficoltà di molti esercenti è legata proprio ai limiti della digitalizzazione. Per questo, il servizio pensato da Labonext è molto semplice e gestibile da smartphone e gli utenti potranno contare sulla nostra assistenza gratuita.





Cos’è MyOrdini?

Con MyOrdini le piccole attività commerciali (ristoranti, i bar, pasticcerie, pizzerie, fiorai, ecc) di tutta Italia hanno finalmente un sito web con un dominio di primo livello (es. www.nomeristorante.it) per facilitare la ricerca sul web e il posizionamento sui motori e gestire gli ordini di asporto/delivery in maniera pratica e veloce anche per l’utente.

Sul sito web, si inseriscono le varie voci del menu digitale, può dividerle in categorie, inserire gli ingredienti e può modificarlo in qualunque momento anche da smartphone. Può inserire anche immagini, il logo e un testo di presentazione dell’attività, per rendere il sito web più accattivante. Tutto senza commissioni. E se non vuole farlo lui, lo facciamo noi al suo posto!

Come funziona?

1. Il cliente cerca la tua attività, clicca sui prodotti che desidera, sceglie tra consegna a domicilio o asporto e invia l’ordine.

2. Il ristoratore lo riceve su WhatsApp per confermarlo. Comodo per l’utente che non deve cercare sui social una foto del menu, zoomarla per leggere meglio, trascrivere quello che vuole in lunghi messaggi incomprensibili o provare a telefonare al ristorante trovando il numero occupato.

Comodo per chi riceve l’ordine, perchè non deve passare il tempo al telefono trascrivendo gli ordini su foglietti vari. Comodo per analizzare l’andamento delle richieste, perché il sito web registra tutti gli ordini e permette di avere statistiche sui prodotti più richiesti e i giorni più fruttuosi. Con Google Analytics, poi, è possibile gestire e analizzare tutti gli altri dati di interesse (acquisizione, traffico, nuovi utenti).

3. Il pagamento avviene alla consegna oppure è possibile acquistare la versione più avanzata per gestire i pagamenti con Paypal.

Quali sono i plus rispetto ai vari servizi di Delivery?

Il primo e il più importante aspetto è che non ci sono costi di commissione sugli ordini.In secondo luogo, MyOrdini crea un vero sito web, con un dominio di primo livello, puntando alle attività che vogliono crescere sul territorio offrendo nuovi servizi al loro pubblico e migliorando la propria presenza on line.

Il terzo aspetto è il costo: solo i costi di dominio e spazio web, per avere in realtà un sito web con un content management system (CMS) per modificare in qualunque momento i contenuti, la gestione illimitata di ordini e zero commissioni.

Infine, la possibilità di personalizzarlo, implementarlo con nuove funzionalità come QR code o altri servizi come BOOK A TABLE, in modo che anche fuori dalla pandemia, quando i ristoranti torneranno ad accogliere gente, sarà possibile sfruttare il sito web MyOrdini.

Labonext ha a cuore la digitalizzazione delle piccole attività, per questo mette a disposizione il proprio know-how e il proprio supporto seguendo le attività commerciali nell’approccio al web e aiutandoli a prendere dimestichezza con il CMS di MyOrdini e con i social, senza alcun costo.

Questa è l’occasione per tutti per digitalizzarsi, perché cambiare non vuol dire rinunciare al proprio concept, ma significa sapersi adattare alle situazioni difficili riuscendo perfino a fidelizzare i propri clienti con servizi utili, pratici e veloci!

Per info: Labonext - 080.3032608 - info@labonext.com