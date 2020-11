Ordinanza Sindacale - Confermato il Coprifuoco dalle 19:00. I dettagli

Attuazione misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Disciplina straordinaria dal 1 Dicembre 2020 al 15 Dicembre 2020.



1. L'obbligo di chiusura nei giorni feriali dalle ore 19:00 fino alle ore 5:00 di tutte le attività commerciali (settore alimentare e non alimentare) e artigianali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.

Per l'attività artigianale e di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pizzerie, pub e ristoranti, panifici) resta consentito lo svolgimento dell'attività di vendita con consegna a domicilio h24 ed in modalità di asporto esclusivamente dalle ore 5:00 sino alle ore 19:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze.

Oltre alle ore 19:00, per tutte le suddette attività, rimane consentita la sola vendita con consegna a domicilio, e comunque - per entrambe le modalità - sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

È ammesso lo svolgimento delle summenzionate attività con orario continuato.

I distributori automatici self service h24 di somministrazione di alimenti e bevande restano chiusi dalle ore 19:00 alle ore 5:00 nei giorni feriali e festivi, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie e parafarmacie, di carburanti e tabacchi.

2. Si ribadisce la chiusura domenicale e feriale di tutte le attività commerciali e artigianali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), con esclusione di edicole, tabacchi, farmacie, parafarmacie, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.

Resta conentito per la somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, pizzerie, pub e ristoranti, panifici) lo svolgimento di attività di vendita con consegna a domicilio dalle 5:00 sino alle 19:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze. Oltre alle ore 19:00, per tutte le suddette attività, rimane consentita la sola vendita con consegna a domicili, e comunque - per entrambe le modalità - sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.



3. Si ribadisce la sospensione delle attività di commercio al dettaglio su area pubblica presso:



il mercato settimanale del sabato - settore non alimentare di via Manzoni e strade limitrofe;

i mercati rionali giornalieri - con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare ubicati in Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.

4. Dalle ore 19:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da esigenze sanitarie, motivi lavorativi, situazioni di necessità debitamente comprovate da apposita autocertificazione



5. A decorrere dall'1 Dicembre 2020 fino al 15 Dicembre 2020, per tutta la giornata restano chiusi e inibito l'accesso al pubblico di tutti i parchi giochi, ville e giardini pubblici per tutti i giorni della settimana.



6. Si ribadisce la chiusura al pubblico di strade e piazze sottoelencate nelle quali si sono rivelati maggiori assembramenti dalle ore 19:00 alle 5:00:

Centro storico

Piazza Zanardelli

Piazza Aldo Moro

Piazza Stazione

Piazza Laudati

Piazza don Tonino Bello

Piazza via Mosca - via Londra

Piazza De Napoli

Area esterna infopoint

è fatta salva la possibilità di accesso alle abitazioni private.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze sindacali per quando non disciplinato nel presente provvedimento.