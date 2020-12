Intervista a Nicola Corrado Salati, esperto più anziano iscritto nel registro ADMO

Riflettori pronti ad essere innestati per una fra le più nobili iniziative del 2020, ad Altamura, ideata da un uomo sensibile e dalla nobiltà d’animo indiscutibile: Nicola Corrado Salati.

Dipendente della Regione Puglia e del Comune di Altamura, conquistato il titolo di esperto più anziano (iscritto nel registro ADMO da 25 anni), al suo terzo mandato da Consigliere nelle Pubbliche Relazioni fra Testimonial e Associazioni, dopo essere stato definito Volontario “Caterpillar”, azionerà l’interruttore sul Palazzo di Città, dal 14 al 31 dicembre, illuminando la sua facciata di rosso ed assurgendo a stimolante interprete della sensibilizzazione benefica e caritatevole verso la Donazione.

Con l’intento di far giungere a tutti il messaggio forte e chiaro sull’unica Associazione (ADMO) che, giunta al suo 28° compleanno in Puglia, ha l’ambizione di diffondere la possibilità di curare malattie (neoplasie, linfomi e leucemie) attraverso il trapianto del Midollo Osseo, Nicola Corrado Salati ringrazia quanti, stimolati dal suo invito, si iscriveranno al Registro Italiano Donatori del Midollo Osseo (IBMDR).

Nelle red weeks altamurane, ADMO Puglia tingerà di rosso il Palazzo di Città (14-31 dicembre) e si rivelerà strumento prezioso nel raggiungimento della più ancestrale arte umanitaria: offrire una possibilità di salute e di esistenza ai malati talvolta privi di speranza.

Raccontaci dell’Admo, cosa fa e cosa può fare per aiutare le persone?

L’Admo ( Associazione Donatori di Midollo Osseo) ha come scopo principale quello di informare sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto, svolge un’opera di sensibilizzazione alla donazione di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche, il suo obiettivo è cercare potenziali donatori di sangue midollare per malati che necessitano di un trapianto di midollo osseo. Trovare un donatore compatibile con un paziente affetto da leucemia o altre malattie del sangue vuol dire “trovare un ago nel pagliaio”, infatti, il rapporto di compatibilità tra estranei è 1:100.000.

Da quanto tempo fai parte dell’Admo e quale è stato il motivo che ti ha portato ad avvicinarti 25 anni fa?

Nel momento in cui ti tipizzi automaticamente sei inserito in questa bella famiglia Admo, e quindi sono 25 anni che sto faccio parte di questa associazione. In realtà attivamente come volontario sono 22 anni. Negli anni ho ricoperto anche il ruolo di responsabile di Admo Altamura. Quest’anno è il terzo mandato come consigliere regionale di Admo Puglia. Sembrerà strano ma il motivo che mi ha spinto a tipizzarmi è la foto di Fabrizio Frizzi, il primo testimonial come admo Nazionale.

Parliamo dell’iniziativa che illuminerà il Palazzo di città dal 14 al 31 dicembre?

E’ una mia idea che ho voluto fortemente mettendo a conoscenza di tale iniziativa tutto il Consiglio regionale di Admo Puglia, il quale ha accettato immediatamente l’idea. In questo momento di sofferenza pensare che con un semplice gesto è possibile salvare una vita e in molti casi si tratta di bambini. La Sindaca Rosa Melodia non ha avuto nessuna esitazione ad autorizzare questa iniziativa. Oltre ad illuminare il palazzo sarà anche posto uno striscione con la scritta “Potresti essere tu il #iltipogiusto!”.

Cosa deve fare chi ha intenzione di donare il midollo?

In primis, come già detto parliamo di midollo osseo e non di midollo spinale. Per diventare potenziali donatori di midollo osseo ed entrare nel registro regionale, nazionale e internazionale IBMDR bisogna avere una età compresa dai 18 ai 35 anni compiuti, peso minimo 50 kg ed essere in buona salute. Recarsi presso il centro trasfusionale dell’Ospedale F. Perinei di Altamura, compilare un modulo e fare un piccolo prelievo di sangue (tipizzazione). Su questo campione di sangue vengono eseguiti una serie di esami, questi dati vengono inseriti in questo registro. Oggi l’iscrizione è molto più semplice, basta collegarsi ad www.admo.it e seguire online tutta la procedura.

Chiudo dicendo a tutti i ragazzi di età compresa dai 18 ai 35 anni, ma anche ai genitori degli stessi in molti casi i primi a bloccare la scelta dei propri figli a questo nobile gesto:“Da sempre, difendiamo la dignità e la vita delle persone. Accendiamo il coraggio di donare!”